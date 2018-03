Lula reafirma que pretende vetar a emenda Em conversas reservadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a interlocutores que pretende vetar a emenda que prevê a distribuição igualitária dos royalties do petróleo, caso ela seja mantida no texto final do projeto que muda o sistema de exploração do produto na área do pré-sal. A emenda, dos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG), foi aprovada na quarta-feira pela Câmara por 369 votos a favor, 72 contra e duas abstenções, em mais uma derrota do governo, que era contrário à proposta.