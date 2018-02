Lula reafirma interesse por caças franceses

No encontro, Lula ressalvou, no entanto, que o processo de escolha ainda não está concluído. Bernard Accoyer reforçou a importância da realização do negócio para o reforço da relação entre os dois países.

Lula já havia dado declaração semelhante diretamente ao presidente da França, Nicolas Sarkozy, no dia 7 de setembro, o que acirrou a disputa e obrigou o governo brasileiro a reabrir o processo e permitir que os três concorrentes ampliassem as ofertas já feitas.

A última fase da licitação do projeto chamado de F-X2, com participação direta das empresas que disputam a venda de 36 caças de alta tecnologia para o Brasil, foi encerrada no início deste mês, com a apresentação das propostas finais ao Comando da Aeronáutica. Além da francesa Dassault, participam a norte-americana Boeing, que oferece o F-18, e a sueca Saab, com o Gripen NG.