Lula rasga elogios a Gilberto Gil em posse de novo ministro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou elogios ao ex-ministro Gilberto Gil nesta quinta-feira, 28, durante cerimônia de posse de Juca Ferreira, que o substitui no comando do Ministério da Cultura. "Quando a gente substitui, a gente torce para que o que vai entrar seja tão bom que a gente esquece o outro. Mas com você (Gil), isso não vai acontecer", brincou Lula ao dizer que Gil junta mais gente na rua e aparece mais na TV do que ele próprio e o novo ministro juntos. Lula disse que trabalhar com Gil foi "de uma leveza profissional extraordinária" e que acha difícil alguém o substituir. "Posso te dizer (para Gil) que eu não sei quanto tempo vai levar para que o Brasil tenha uma pessoa da sua qualidade no ministério da Cultura". Em seguida, no entanto, dirigiu-se a Juca e ressaltou que parte do sucesso de Gil durante a gestão "dependeu do se trabalho". Veja também: Se Caetano entrasse no PSDB, ficaria mais chato, diz Lula Veja perfil de Gil e relembre sua gestão no ministério da Cultura Lula disse ainda que chamou Juca para o ministério para dar continuidade ao trabalho de Gil. E pediu a ele que cumpra o programa mais cultura para o nosso País. "Se conseguirmos até 2010, não tenho dúvida de que faremos em oito anos o que não foi feito em 80 pela Cultura. Quero dizer que você terá todo apoio", disse. Bem-humorado, Lula arrancou risos da platéia que assistia à cerimônia. Disse que, num primeiro momento, ao escolher Gil, acreditou que estava "juntando a fome com a vontade de comer", porque queria que o PV fizesse parte do governo. "Qual a minha surpresa quando descobri que ele não era militante do PV coisa nenhuma", brincou. "Ele não precisa representar nenhum partido político. As pessoas precisam entender que o Brasil é capaz de produzir pessoas que são de todos os partidos, e de nenhum. Imagina se eu exigisse que o Chico entrasse no meu partido, imagina se o Caetano entra no PSDB, ele ficaria mais chato", afirmou. Lula mandou ainda um recado para o novo ministro, arrancando mais uma vez risadas da platéia e, principalmente, nos ministros presentes: "Se ficar brigando apenas com Bernardo a chance é você perder, às vezes (você) vai chorar com a Dilma, reclame com Alencar, mas é importante você descobrir o Múcio para te ajudar a liberar emenda dentro da Câmara dos Deputados". Gil anunciou que deixou o ministério para se dedicar mais à carreira artística. Ferreira é filiado ao Partido Verde, o mesmo do ex-ministro Gilberto Gil, e sua permanência garante a cota do partido - que integra a base aliada - no governo. Baiano de Salvador, João Luiz da Silva Ferreira, o Juca Ferreira, foi militante estudantil e ficou 9 anos exilado durante o regime militar, vivendo no Chile, Suécia e França, onde formou-se em Sociologia. Voltou ao País com a anistisa e passou a trabalhar com política e cultura na Bahia. Ali, desenvolveu o projeto de arte-educação Axé, para adolescentes em situação de risco. Juca Ferreira foi secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Salvador e também assessor especial da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Foi duas vezes eleito vereador de Salvador (1992 e 2000). Defende reformas na Lei Rouanet e a adoção de um fundo de incentivo direto para a cultura.