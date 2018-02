Lula quer tratar agricultores da Amazônia como 'parceiros'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 22, que o governo quer tratar os agricultores da Amazônia como "parceiros" para que se tire "proveito" da conservação da floresta. De São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde gravou o programa semanal de rádio Café com o Presidente que foi ao ar nesta manhã, Lula afirmou que quer firmar uma "lógica de procedimentos" entre a administração federal, governos dos Estados, prefeituras e produtores da região.

"Porque ela (a floresta amazônica) é uma vantagem comparativa extraordinária para os produtos brasileiros", afirmou. De acordo com ele, os pequenos produtores que reflorestarem a propriedade serão auxiliados pelo Poder Executivo com cem reais por mês. "Nós vamos fazer política de incentivo para que as pessoas possam cuidar, adequadamente, da sua terra, produzindo sem desmatar desnecessariamente", disse.

Lula reafirmou ainda que quer trabalhar com os governadores da Região Norte e os prefeitos de 43 cidades onde há o maior porcentual de desflorestamento numa relação que reúna produção agrícola, uso adequado da floresta para produzir madeira e preservação. "Ou seja, tanto aquela que não desmata quanto aquela que refloresta, nós vamos ter de pagar para que essas pessoas possam produzir, tranquilamente."

Essas propostas estão dentro da operação Mutirão Arco Verde - Terra Legal. "Para que não ficasse a ideia de que nós queríamos apenas proibir e castigar pessoas ou punir pessoas, nós laçamos o programa...", declarou.

O presidente falou também sobre o Plano Safra Mais Alimentos, para fazer crescer o cultivo familiar no País. Conforme Lula, o projeto assegura dinamismo para a indústria e emprego. "Um exemplo disso é que, mesmo num momento de retração geral de crédito, as linhas de investimento do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) aumentaram para R$ 4 bilhões, maior volume de sua história", acentuou.