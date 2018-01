Lula quer regras de conduta para o governo na eleição O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveassinar, em breve, portaria contendo as novas regras de conduta da administração federal para as eleições de outubro. Segundo informou o porta-voz da Presidência da República, André Singer, na reunião de coordenação política realizada hoje de manhã, Lula orientou o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Tarso Genro a procurar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio Mello, para discutir o assunto. Segundo o porta-voz, Lula pretende realizar uma reunião ministerial, no início de julho, para orientar toda a equipe governamental sobre como deve comportar-se durante o período eleitoral. Segundo Tarso, a grande colaboração que os ministros podem dar no processo eleitoral "é cumprir rigorosamente essas normas e trabalhar muito bem em cima dos projetos de interesse público do governo, sem qualquer tipo de envolvimento entre a sua função ministerial e a sua função como militante político". O presidente Lula, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, André Singer, orientou hoje Tarso e Thomaz Bastos, a realizarem uma visita institucional ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello para discutir o assunto. Tarso explicou que a conversa com o ministro do TSE servirá para definir a conduta do presidente como dirigente político administrativo do país e como candidato, para que fiquem bem demarcadas, bem separadas e bem reguladas". O ministro adiantou que o governo estuda a possibilidade de editar uma nova portaria com normas para a conduta do presidente, ministros e funcionários do governo durante o período eleitoral. "Não temos convicção de que seja necessária uma nova portaria. Estamos estudando isso, e, nesse estudo que estamos fazendo, nós vamos fazer uma visita institucional ao ministro Marco Aurélio, para nos ajudar a raciocinar sobre isso ", explicou o ministro. Da reunião de coordenação de hoje participaram, além de Lula e Bastos, o vice-presidente José Alencar e os ministros das Relações Institucionais, Tarso Genro; da Casa Civil, Dilma Rousseff; da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, e da Fazenda, Guido Mantega. Matéria alterada às 18h45 para o acréscimo de informação