Lula quer PMDB nos palanques estaduais Os acenos da cúpula do PT na direção do PMDB têm vários alvos. O principal deles é o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, com quem o presidente do PT, José Dirceu, se encontra amanhã, em São Paulo. Mas o provável candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, acha que o apoio de Itamar, apesar de importante, não basta. Ele insiste na construção de palanques que ultrapassem as fronteiras da esquerda em outros Estados, como São Paulo. Uma ala comandada por Lula costura a aliança com o PMDB paulista ainda no primeiro turno. "Estamos, realmente, conversando sobre esta possibilidade", confirma o ex-governador Orestes Quércia, presidente estadual do partido. O deputado José Genoíno (SP), candidato do PT ao governo de São Paulo, sustenta que não há nada definido. "Falo com todo mundo", diz. Parece contrariado. O acordo não é nada fácil. Nos bastidores, dirigentes do PT contam que tentam articular uma chapa com um peemedebista para vice de Genoíno. Mas querem esconder Quércia do palanque. O cenário ideal, para eles, seria fechar uma coligação na qual o ex-governador não aparecesse na chapa majoritária. Para tanto, não poderia ser candidato ao Senado, mas, sim, a deputado federal. No PMDB, o mais citado para a dobradinha com Genoíno é o deputado Lamartine Posella (SP). Evangélico, Posella já concorreu a vice: foi em 2000, quando o senador Romeu Tuma (PFL-SP) disputou a Prefeitura. Acusado de corrupção por petistas durante anos e anos, Quércia agora tem diálogo freqüente nesta seara. Na Prefeitura, a bancada do PMDB ajudou Marta Suplicy a aprovar o projeto que estabeleceu a progressividade da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). "Não esquecemos as divergências, mas o PMDB não é Quércia", argumenta Lula. Na sua opinião, comentários sobre incoerências limitam a formação de alianças mais amplas. "Cobram do PT um perfeccionismo político porque querem que o PT perca as eleições", repete ele, sempre que é questionado sobre o assunto. Na oposição ao governo federal, Quércia diz não ter problemas de relacionamento com os petistas. "Política é conversa", resume. Dentro do PT, porém, há enormes resistências a esse tipo de casamento de conveniência. Pelo menos em São Paulo. "Vamos aguardar", despista o deputado Aloízio Mercadante, candidato do PT ao Senado. "Só uma coisa é certa: o PMDB não sairá unido desse processo." Mercadante torce por mudanças no cenário eleitoral para que o PSB volte a ter assento como vice de Genoíno. Até agora, porém, os socialistas confirmam a candidatura da deputada Luiza Erundina (PSB-SP) à sucessão do governador Geraldo Alckmin. Em Minas, segundo maior colégio eleitoral do País, o PT oferece a Itamar o apoio ao Senado ou à reeleição. Em troca, quer a adesão do governador à campanha de Lula. Em tese, tanto no PT como no PMDB há prévias para a indicação do candidato ao Planalto. O senador Eduardo Suplicy (SP) vai disputar com Lula no dia 3 de março. Catorze dias depois, se não for cancelado, o embate peemedebista será entre Itamar, o senador Pedro Simon (RS) e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. A direção do PT também pode apoiar concorrentes do PMDB aos governos de outros Estados, como Paraná e Goiás. As conversas estão bem encaminhadas com os senadores Roberto Requião (PR) e Maguito Vilela (GO). "Tudo vai depender do cenário presidencial até abril", afirma José Dirceu.