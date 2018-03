Lula quer o máximo possível de inaugurações até março O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu hoje em Minas Gerais "inaugurar o maior número de obras possível" no primeiro trimestre do ano, para "mostrar quem foram as pessoas que ajudaram a fazer as coisas no País". Ele deu as declarações fazendo referência à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que é pré-candidata à Presidência da República pelo PT, e ao ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, que pretende disputar o governo da Bahia pelo PMDB. O presidente lembrou que, em março, nem Dilma nem Geddel estarão mais no governo e que os candidatos não poderão subir no palanque com ele.