Lula quer mostrar que Orçamento 2009 é 'bom', diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, informou nesta quarta-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lhe recomendou que "convença" os congressistas de que o projeto de Orçamento Geral da União para 2009 "é bom". Bernardo teve de manhã uma audiência com o presidente. O ministro deixou o Palácio do Planalto em direção ao Congresso, onde será recebido pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN). A Garibaldi, Bernardo entregará mensagem de Lula com o anteprojeto de Orçamento e uma avaliação do Plano Plurianual (PPA) de investimentos relativo ao período de 2004 a 2007. "Estou levando só a mensagem. Se fossem os anexos, precisaria de um carrinho de mão", brincou Bernardo, em frente ao Palácio.