Lula quer fim de hostilidades de petistas contra Cabral Depois de defender em público o governador Sérgio Cabral (PMDB), vaiado durante solenidade de entrega de diplomas de qualificação profissional no Maracanazinho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que não quer mais presenciar situações constrangedoras no Rio. O aviso foi direcionado à ala do PT próxima do prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, que pretende disputar com Cabral o governo do Rio em 2010.