Lula quer de presente de aniversário ver Dilma eleita

Ao final da festa, Lula disse que espera ganhar de presente, no ano que vem, a eleição da ministra Dilma Rousseff, no primeiro turno. "No próximo aniversário, se Deus quiser, estarei comemorando as eleições dela", disse o presidente, depois de lembrar que a lei não permite que ele faça campanha. "Nem em sonho eu posso fazer pensamento positivo para a Dilma, antes da convenção partidária e antes de ela se afastar do governo".

Lula pediu que a campanha do ano que vem seja "civilizada" e "compreensível para a sociedade". A banda do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) foi convocada para tocar o "parabéns para você".