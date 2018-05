Lula quer consolidar políticas sociais em projeto de lei

Segundo o presidente, é importante que o projeto vá ao Legislativo ainda em 2009 porque, de acordo com o presidente, se a proposta ficar para 2010, corre o risco de ser taxada de eleitoreira. "Se for no ano que vem vão dizer que tudo o que mandarmos é eleitoral", comentou o presidente, ao encerrar a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), no Itamaraty.

Lula voltou a fazer críticas à imprensa e disse que, no auge da crise econômica, "se tivesse de tomar medidas a partir das manchetes dos jornais, teria pedido asilo político e teria ido embora porque parecia que o Brasil tinha acabado", disse ele, afirmando que o que mais houve no final do ano passado foi uma forte crise de confiança que gerou, na sua visão, ações precipitadas.

Para o presidente, o último resultado do PIB poderia inclusive ser um pouco maior se não tivessem ocorrido decisões precipitadas no final do ano passado e começo deste ano.