Lula quer comitê para unificar programas sociais, diz ministro O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, disse nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende criar um comitê gestor para acompanhar o processo de unificação dos programas sociais do governo federal. Segundo ele, a idéia é que o comitê seja coordenado pela ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Embora ainda não haja uma proposta definitiva para a integração dos programas, Patrus ressaltou que eles não podem funcionar de forma separada. "Uma criança na escola não vai aprender se não tiver saúde", disse. "Mas não estamos querendo apresentar uma proposta salvadora em poucas horas, não queremos fatos de impacto. Não temos solução pronta para esse problema", acrescentou, após participar de reunião com o presidente e outros 13 ministros para debater o assunto. O presidente e os ministros da área social voltam a debater o tema na próxima segunda-feira (26).