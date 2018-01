Lula quer coligação com PSB e PC do B para ganhar tempo na TV O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha com a possibilidade de ganhar mais três minutos no seu programa eleitoral no rádio e na TV, pois é quase certo que fará coligação oficial com o PSB e o PC do B. Nos últimos dias - especialmente no sábado, depois da convenção do PT, em Brasília -, Lula fez seguidos apelos aos presidentes dos dois partidos para que apóiem a sua reeleição. E ouviu deles a garantia de que vão se empenhar ao máximo para conseguir a aliança. Os argumentos do presidente não se limitaram somente ao tempo do programa eleitoral, que passaria dos seis minutos à tarde e seis à noite para nove em cada inserção. Lula disse aos presidentes do PSB. deputado Eduardo Campos (PE), e do PC do B, Renato Rabelo, que a aliança formal teria um sentido simbólico, que agregaria à sua chapa dois partidos da esquerda. E mais: prometeu que eles vão ter forte influência em seu programa de governo, ora em gestação, e que terão a vantagem de colar as suas campanhas na presidencial. "Espero resolver essa pendência até terça-feira. Estou trabalhando para fazer a coligação", disse ontem Eduardo Campos. Os ex-ministros Roberto Amaral e Ciro Gomes também trabalham para levar o PSB para os braços do PT. Pediram tempo até esta segunda-feira porque ainda existem pequenas questões a resolver. "O problema é que, quanto mais afunilam, mais os problemas ficam difíceis. Mas acho que vai dar", disse Eduardo Campos. No PC do B há o mesmo empenho pela aliança com Lula. O presidente do partido disse que sua proximidade com o presidente não é momentânea. "Nosso apoio a Lula é estrutural", afirmou Renato Rabelo. Para mostrar aos comunistas que eles têm espaço na sua campanha, Lula aproveitou a convenção nacional do PT, no sábado, para dar uma bronca nos petistas de Brasília que teimavam em hostilizar o PC do B. Na capital os dois partidos têm candidatos. O PC do B, o ex-ministro Agnelo Queiroz; o PT, a deputada distrital Arlete Sampaio. "Quero contar uma história para vocês. Em 1989, eu já estava desanimado, estava caindo tanto nas pesquisas, que uma hora falei: vou deixar de ser candidato que senão vou terminar devendo dinheiro e devendo número para o Ibope. Depois, vou ter de concorrer para zerar. Então, vou desistir. Eu estava com o saudoso João Amazonas (então presidente do PC do B), que já não está mais entre nós, e ele dizia: companheiro Lula, nós temos de demarcar o campo, temos de definir quem queremos atingir. Acho que temos de fazer um discurso para a classe trabalhadora. Foi daí que fomos para o segundo turno em 1989", disse Lula aos petistas. Depois, falando ainda para a torcida organizada de Arlete Sampaio, Lula lembrou que já teve muita divergência com o PC do B por causa da luta sindical. "Mas de lá para cá a relação minha pessoal com os dirigentes do PC do B, do PC do B com o PT e do PT com o PC do B, em quase todos os Estados da Federação, tem sido uma relação extraordinária, democrática, civilizada, respeitosa. E ela precisa se manter mesmo onde a gente tenha disputa. Digo sempre o seguinte: marido e mulher não podem brigar todo dia por causa do erro que um fez, senão o casamento não dá certo. É preciso ter paciência, contar até 10, tomar um banho gelado", disse Lula.