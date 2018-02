Lula quer aumentar produção de equipamentos do setor de petróleo Preocupado com a falta de equipamentos para o setor de petróleo no mercado internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o governo pretende lançar um programa para aumentar a capacidade de produção dos fabricantes nacionais para atender os mercados interno e externo. "A gente tem que passar a fazer reuniões entre a Petrobras e os principais fornecedores de peças que estão em escassez no mercado para anunciar programas do governo, com financiamento, para que as empresas possam aumentar a capacidade produtiva e atender a demanda", disse Lula a jornalistas, após visita ao centro de pesquisa da Petrobras. Ao lado do presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, Lula afirmou que o mercado de petróleo está muito aquecido por conta dos preços elevados do produto. "Há um aumento substancial do preço do petróleo, aí todo mundo quer encontrar novos poços, fazer pesquisa, fábrica e petroquímica. O setor cresceu e os fornecedores não estavam preparados para atender a demanda; então nós vamos cuidar disso." CPMF Lula disse que se o Senado não aprovar a prorrogação da CPMF, o governo terá que criar um novo imposto para compensar a perda de arrecadação. "Todo brasileiro de bom senso sabe perfeitamente bem que não há país no mundo que possa prescindir de um imposto que lhe garanta 40 bilhões de reais no Orçamento sem criar um outro imposto", afirmou. O presidente disse acreditar na aprovação da CPMF no Senado e anunciou que uma compensação será dada pelo governo dentro na reforma tributária. "Estou convencido de que apesar das diferenças político-ideológicas, nós iremos compensar a aprovação da CPMF mandando para o Congresso uma reforma tributária para que os congressistas possam fazer os ajustes que melhor interessem ao Brasil", disse ele.