Lula quer aumentar investimento em estação na Antártida Após visita à estação Comandante Ferraz, na Antártida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende aumentar os investimentos para melhorar a infra-estrutura da base brasileira no continente. Foi o que anunciou Lula hoje durante sua entrevista semanal no programa de rádio "Café com o Presidente", da Radiobrás. A intenção é adquirir um novo navio laboratório. Segundo ele, as pesquisas científicas desenvolvidas pelo Proantar (Programa Antártico Brasileiro) sobre os efeitos das mudanças climáticas, vida marinha e atmosfera, trazem benefícios não só ao povo brasileiro, mas à toda a humanidade. O presidente informou que já conversou com os ministros da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, da Defesa, Nelson Jobim, e com o comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura Neto, sobre a possibilidade do aumento de recursos cedidos pelo Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência de fomento vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Lula esclareceu ainda que a presença brasileira na Antártida é exclusivamente estratégica para fins de pesquisa, e não territorial. "O Brasil quer apenas explorar, pesquisar o continente antártico", disse. Após viagem de dois dias à Antártida, o presidente retornou hoje à Brasília.