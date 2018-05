Lula quer atuar com governadores para reduzir desigualdade O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira que convocará os governadores dos Estados do Norte e do Nordeste a fim de construir políticas conjuntas que acelerem o desenvolvimento das regiões. "Quero chamar os governadores do Norte e do Nordeste para que a gente tome algumas atitudes mais ousadas", declarou Lula em seu programa semanal de rádio "Café com o Presidente". Lula ponderou que a desigualdade regional é um problema secular, que está sendo diminuído. Segundo o presidente, a renda tem crescido acima da média nos Estados mais pobres e as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) surtirão maiores efeitos nos próximos anos. O presidente elogiou os avanços registrados pela Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quinta-feira. Segundo o levantamento, o rendimento médio do trabalhador brasileiro aumentou em 2007 pelo terceiro ano, com alta de 3,2 por cento frente a 2006, mas ainda não recuperou as perdas acumuladas nos últimos 10 anos e está 5 por cento abaixo do nível de 1997. "O Brasil está no caminho certo. Mas, gostaria de estar mais feliz se as coisas estivessem andando mais rápido", comentou o presidente. Lula voltou a dizer que investirá o dinheiro obtido com a produção do petróleo descoberto na camada pré-sal em educação e no combate à miséria. "Uma parte desses recursos do petróleo precisa ser canalizada prioritariamente para a gente resolver o problema da pobreza do Brasil, da desigualdade e o problema da educação", concluiu. (Reportagem de Fernando Exman)