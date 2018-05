Lula quer atitudes 'mais ousadas' para reduzir desigualdades

Ao comentar os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai convocar os governadores das Regiões Norte e Nordeste para acelerar a redução da desigualdade em relação ao restante do país. "Eu quero chamar os governadores do Norte e do Nordeste para que a gente tome algumas atitudes mais, eu diria, ousadas com relação ao Norte e Nordeste brasileiros". Veja também: Retratos do Brasil: Principais resultados da Pnad Em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente, Lula argumentou que a desigualdade entre as regiões do País é histórica e secular, e que nos últimos anos essa diferença tem sido reduzida. "A renda do trabalhador tem crescido lá acima da média", citou. O presidente listou a necessidade de melhorias nos índices de coleta de esgoto e de lixo e o combate ao analfabetismo como algumas das prioridades das duas regiões. "Precisa ter políticas especiais porque também na questão da educação e do analfabetismo há uma discrepância muito grande entre o Sul/Sudeste e o Norte/Nordeste brasileiros, numa demonstração de que precisamos fazer mais esforço ainda para alavancar essas regiões para que o Brasil se torne mais justo e menos desigual." Segundo Lula, o objetivo da reunião com gestores dos Estados da região é subsidiar "decisões dentro do governo para melhorar mais rapidamente a situação dos brasileiros que morem em regiões mais empobrecidas".