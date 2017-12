Lula quer assegurar crescimento antes de definir equipe O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está concentrado em discussões sobre a desoneração fiscal, reforma tributária e investimentos em infra-estrutura, informou o porta-voz da Presidência, André Singer. Na reunião da coordenação política desta terça-feira, Lula ressaltou que só depois de fechar as propostas que, segundo ele, aumentarão o ritmo do crescimento econômico, é que irá se dedicar à montagem da equipe que o acompanhará no segundo mandato. Segundo o porta-voz, o presidente evitou definir um prazo para fechar a nova equipe. Lula recomendou ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, que converse com os governadores eleitos sobre pontos divergentes da reforma tributária. Conversas individuais com PMDB Lula pretende continuar mantendo conversas com lideranças do PMDB, individualmente, informaram há pouco funcionários do Palácio do Planalto que preferiram não se identificar. A reafirmação dessa intenção é uma resposta a líderes do PMDB, como o presidente do partido, deputado Michel Temer (SP), que defende a realização de negociações em nível institucional. As fontes disseram que Lula, mais à frente, manterá também conversas com o PMDB como um todo, mas, por enquanto, insistirá nos encontros individuais. Nos últimos dias, o presidente tem conversado, em separado, com os senadores José Sarney (AP) e Renan Calheiros (AL), presidente do Senado, e com o deputado Jader Barbalho (PA).