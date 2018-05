Lula: quando há exageros no Congresso, eu veto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em entrevista a uma emissora de rádio em Aracaju (SE), que quando há algum exagero nas votações do Congresso, ele veta. Ao ser indagado sobre a decisão de ontem do Senado que retoma a discussão sobre a distribuição igualitária de royalties do petróleo entre Estados e municípios, o presidente comentou que fica "constrangido" porque, "em ano eleitoral, é sempre muito delicado colocar coisas para votar no Congresso Nacional, pois deputados e senadores ficam, eu diria, mais sensíveis à pressão de prefeitos, de sindicatos, da sociedade".