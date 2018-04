Lula prorroga contrato com três agências O Planalto renovou por mais um ano o contrato de publicidade com as agências Propeg, Matisse e 141 Brasil. Elas dividirão um bolo orçamentário de R$ 155 milhões - 89% destinados a campanhas institucionais e 11%, a campanhas de utilidade pública. A prorrogação estava prevista no contrato.