Lula propõe fórum para discutir reforma da previdência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs nesta quarta-feira, em encontro com movimentos sociais, no Palácio do Planalto, a instalação de um fórum com diversos setores da sociedade para discutir a reforma da previdência. "Vamos discutir isso. Vamos fazer um fórum. Hoje o dinheiro na previdência só entra por um buraco e sai por muitos. Essa questão é fundamental", teria dito o presidente, de acordo com relato de participantes da audiência. Lula deixou claro, no entanto, que não vai apresentar ao Congresso um texto de reforma sem uma ampla discussão. "A reforma que tanto se fala é coisa da imprensa e da oposição. O governo está preocupado em melhorar as condições de vida do povo brasileiro", teria dito o presidente. Segundo relato do secretário-geral da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Carlos Pereira, "o presidente disse que é necessário desatar os ´nós de marinheiros´ da economia e do Estado". "O Brasil tem uma cultura de desenvolvimento, mas com inflação. O desafio agora é fazer o crescimento com o controle da inflação", teria dito o presidente, segundo relato de Pereira. O secretário de Relações Internacionais da CUT, João Felício, disse que o presidente em nenhum momento comentou sobre o conteúdo desse fórum que pretende criar. "Não há uma perspectiva agora de se fazer essa reforma", disse Felício.