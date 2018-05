Lula propõe entendimento com TCU sobre obras paradas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje, em discurso no Itamaraty durante a posse do novo ministro de Relações Institucionais, o petista Alexandre Padilha, um entendimento entre os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), empresários e parlamentares que permita a redução do número de "obras paralisadas sem explicação". Padilha substitui no cargo José Múcio Monteiro (PTB), que assumirá vaga de ministro no TCU. Lula brincou, dizendo que a ida de Múcio para o TCU é "um bom caminho" para esse entendimento, por se tratar de um engenheiro.