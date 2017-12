Lula promete reuniões mensais com líderes aliados O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu ao líder do PTB na Câmara, deputado José Múcio (PE), que a partir de janeiro quer fazer reuniões mensais com os líderes dos partidos aliados, para estreitar relações com o Congresso Nacional. Segundo relato do líder petebista, Lula fez muitos elogios ao ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, por ter dado um salto de qualidade no turismo no Brasil e quase duplicado o número de turistas. José Múcio disse que na audiência com o presidente não foi discutida a composição de ministério. O PTB, segundo o líder, apenas ofereceu solidariedade ao governo para colaborar com o País. Porém, antes da reunião, ele disse defender que Mares Guia permaneça no cargo, no segundo mandato do governo. Segundo ele, o ministro é tão bom que mostrou que não é do PTB, mas do Brasil. Apesar do presidente do partido, Roberto Jefferson, defender o afastamento da legenda do governo, José Múcio disse que não há problema e que tem delegação para levar pelo menos 97% da bancada a apoiar o governo.