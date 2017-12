Lula promete recursos e força política a Nelson Jobim na Defesa Ao dar posse ao novo ministro da Defesa nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de que irá "brigar" para que os ministérios da Fazenda e do Planejamento sejam mais flexíveis com recursos. Para Lula, essas verbas fortalecerão Nelson Jobim no cargo. Com dez meses de crise aérea no país, Lula afirmou que é preciso aproveitar o momento para que as diferentes instituições do setor --Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Conselho de Aviação Civil (Conac), Infraero-- "tenham uma única cabeça que decida". Pires deixa o cargo extremamente desgastado oito dias depois do pior acidente da aviação brasileira, com o vôo 3054 da TAM, que causou cerca de 200 mortes, agravando uma crise no tráfego aéreo iniciada com o desastre da Gol, em setembro. Lula voltou a insistir que é preciso ter cautela ao se buscar culpados e atribuir responsabilidades no acidente com o Airbus da TAM. "Precisamos não transformar tragédias como essa em disputas menores", disse o presidente. O presidente disse também que Jobim, ao substituir Waldir Pires, assume o cargo com força suficiente para fazer as mudanças que forem necessárias e com a tarefa de reestruturar e reequipar as Forças Armadas. Lula aproveitou para fazer alguns afagos aos militares, também desgastados com a crise aérea, devido ao papel atribuído aos controladores de vôo nela. "Há mais de 20 anos se vem desmontando as Forças Armadas nacionais", disse. "Precisamos começar agora a pensar o que vai acontecer com as Forças Armadas entre 10 e 15 anos."