Lula promete medidas para ´destravar´ o desenvolvimento No discurso feito para a comunidade do bairro Pimentas, onde foi entregue a primeira fase das obras do Hospital Pimentas-Bonsucesso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu anunciar, ainda em seu primeiro mandato, um processo de desobstrução das travas que impedem o desenvolvimento do Brasil. Ele afirmou que pretende fazer um segundo mandato mais ousado e forte, no sentido de promover o desenvolvimento econômico, gerar empregos, distribuir renda e melhorar a vida do povo. "Há dez dias faço reuniões para destravar o Brasil e fazer as mudanças que estão impedindo o desenvolvimento econômico, o investimento pelo capital externo e o funcionamento das instituições", informou. "Quero anunciar esse processo de desobstrução ainda no primeiro mandato", acrescentou. Lula disse que seu primeiro mandato foi importante por dar solidez à economia e garantir a estabilidade e a credibilidade internacional. Ele destacou, entretanto, que chegou a hora de o povo brasileiro começar a colher os benefícios do governo, após ter realizado todos os sacrifícios que eram necessários. "O Brasil já fez todos os sacrifícios que deveria fazer, e o povo brasileiro já pagou todos os seus pecados", declarou. "Agora, neste segundo mandato, chegou a hora de o povo começar a colher os benefícios do governo. A política social, o crescimento econômico e as parcerias com os Estados e municípios serão ainda maiores a partir de agora", ressaltou. O presidente aproveitou a oportunidade para alfinetar os partidos de oposição. Segundo ele, "ser oposição é fácil, pois todas as soluções estão na ponta da língua". "Quem ganha as eleições começa a perceber as dificuldades que temos de enfrentar em relação às leis, questões ambientais, oposição, Congresso, Ministério Público, Tribunal de Contas da União (TCU) e toda a burocracia que envolve o governo", salientou. Lula voltou a dizer que o segundo mandato será muito mais difícil e importante que o primeiro, pois as comparações deixam de ser feitas em relação aos governos anteriores e passam a ser feitas em relação ao seu primeiro governo e às promessas feitas durante a campanha. "O milagre será combinar uma política de desenvolvimento econômico, social e educativo, que gere renda e a distribua, ajude os pobres e gere empregos", afirmou. O presidente disse ainda que a forma mais digna de sustentar uma família é por meio do trabalho, e que há hoje no País milhões de brasileiros que querem e podem trabalhar. Ele disse, no entanto, que um dos maiores defeitos do Brasil é a incapacidade de reconhecer as virtudes do País. Lula destacou, como algumas delas, o fato de o Brasil ser o maior exportador de café, açúcar e carne, ser um grande exportador de minério e telefones celulares, e ter a rede bancária mais moderna do mundo. "Parece um problema de auto-estima, mas muitas vezes nós (os brasileiros) não recebemos as informações corretas", opinou. O presidente participará nesta tarde, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, da cerimônia de comemoração dos 50 anos da fábrica da Mercedes-Benz no Brasil.