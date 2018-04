Lula promete comunicar alteração no Orçamento, diz Aécio

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta quinta-feira, 23, em entrevista após audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, que o Lula assegurou que comunicará aos Estados, com antecedência, uma possível revisão do Orçamento 2009. "A revisão não é uma decisão, mas o governo trabalha com essa hipótese", afirmou o governador, sobre a possibilidade da redução de recursos caso a crise econômica prejudique o País. Aécio manifestou a preocupação dos governadores com a possível revisão, que afetaria obras feitas em parceria do governo federal com os Estados. "Se houver uma revisão no Orçamento, essas parcerias serão afetadas e é preciso um comunicado para os Estados fazerem a revisão dos seus orçamentos também", disse. O governador citou como exemplo de parceria as obras do metrô de Belo Horizonte. Do total de recursos previstos para a execução do empreendimento, 40% são do governo federal, 20% do Estado e município e o restante da iniciativa privada.