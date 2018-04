Lula promete ajuda para investimentos de municípios

O presidente reconheceu que "os prefeitos estão agoniados porque está diminuindo" o FPM, mas disse estar atento à questão. De forma didática, ele afirmou para a plateia que "se cai a receita do governo federal, cai a receita do governo estadual e cai a receita do município".

Porém, ele não explicou de que maneira irá agir para promover esse "mínimo de capacidade de investimento" das cidades. Limitou-se a dizer que "se cada prefeitura tiver (essa capacidade), vai facilitar a vida do governador, que vai chorar menos para o presidente, o que também vai facilitar a vida do presidente e vai sobrar dinheiro para a gente fazer as coisas".