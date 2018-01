Lula prevê julgamento do mensalão só em 2050, se relatório da PF for incorporado O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva previu o julgamento do caso do mensalão apenas por volta de 2050, se o relatório final da Polícia Federal vier a ser incorporado nos autos do processo por decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão está nas mãos do ministro do STF Joaquim Barbosa, relator do caso. Lula afirmou não ter lido o texto por não ser “advogado” e indicou suas dúvidas sobre a continuidade desse processo.