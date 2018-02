Lula pretende iniciar no PT luta por reforma política Na entrevista que concede na manhã de hoje para blogueiros, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende trabalhar junto aos partidos no Congresso Nacional e com a sociedade para aprovar a reforma política. "É inconcebível o País atravessar esse período sem reforma política. Tenho que, em primeiro lugar, convencer meu partido (PT) de colocar esse assunto como prioridade, e depois (convencer) partidos de esquerda. Quero entender o que há de divergências no nosso bloco de esquerda para depois falar com outros, e se for necessário é preciso discutir miniconstituinte para isso."