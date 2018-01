Lula prestigia posse de Cármem Lúcia no Supremo Numa cerimônia prestigiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por políticos de vários partidos, tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) a jurista mineira Cármen Lúcia Antunes Rocha. Segunda mulher a ocupar uma cadeira no STF, Carmén Lúcia tem forte atuação na área social. Ela é a sexta indicação de Lula ao Supremo. Nomeada por Lula para o Supremo, recentemente ela defendeu o programa Fome Zero e disse que as decisões judiciais têm de ser compreendidas por toda a população. "Toda vez que eu der um voto vou pensar se a dona Joana, de Espinosa (sua cidade natal), entenderá", comentou, na semana passada, a nova ministra, durante conversa com jornalistas. Apesar de elogiar o Fome Zero, ela disse que é necessário que o programa tenha uma continuidade, com a formação das pessoas. A ministra disse que essa não é uma obrigação exclusiva do governo, mas de toda a sociedade. "A fome dói, é uma indignidade", afirmou Cármen Lúcia. Hoje ela não deu entrevista. A posse foi rápida. Durou cerca de 20 minutos. Conforme manda a tradição, não foram feitos discursos. "O seu histórico profissional, seja como procuradora, seja como uma brilhante professora universitária, nos dá a certeza de que o seu desempenho nesta Corte trará o brilho invulgar da sua inteligência e uma extraordinária capacidade de trabalho", afirmou, na solenidade, a atual presidente do STF, Ellen Gracie Northfleet. Compareceram à posse ministros de Estado, como Márcio Thomaz Bastos (Justiça), governadores, como Aécio Neves, de Minas Gerais, e parlamentares. Antes de integrar o STF, Cármen Lúcia foi procuradora do Estado de Minas Gerais. No governo Itamar Franco, ela ocupou o cargo de procuradora-geral.