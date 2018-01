Lula presta depoimento como testemunha em ação contra Gleisi

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou depoimento nesta sexta-feira, 7, como testemunha em uma ação penal no âmbito da Operação Lava Jato contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo. Os dois são réus em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

O depoimento foi feito no Fórum Criminal da Justiça Federal em São Paulo e durou aproximadamente meia-hora, começando por volta das 9h30. Lula estava acompanhado do advogado Cristiano Zanin Matins e já deixou o prédio do Fórum Criminal da Justiça Federal em São Paulo.

Depois de Lula, também prestarão depoimento a um juiz auxiliar do ministro Luiz Edson Fachin o advogado Ivo da Motta Azevedo Correa, que foi assessor especial da Casa Civil no governo Dilma Roussef, e o ex-secretário executivo da Pasta Beto Ferreira Martins Vasconcelos.

A ação contra Gleisi e Paulo Bernardo investiga a destinação de R$ 1 milhão de origem ilegal para a campanha da petista ao Senado Federal em 2010 - o dinheiro teria origem em irregularidades em contratos da Petrobras.