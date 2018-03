Lula prefere não comentar vaias a Dilma

Em 2007, quando ainda era presidente da República, Lula foi vaiado na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. Na época, atribuiu-se o episódio a uma ação orquestrada da oposição.

Já o líder do DEM na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO), usou seu perfil no Twitter para comentar as vaias dos torcedores à presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa das Confederações, em Brasília, no último sábado. Para o líder da oposição, a manifestação da torcida traduz o "sentimento do brasileiro" em relação ao desempenho do governo.

Em sua mensagem na rede social, o deputado associou as vaias ao retorno da inflação e sugeriu que a combinação de ambas aponta para uma "derrota do PT em 2014".

Caiado também lembrou as vaias sofridas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura dos Jogos Panamericanos de 2007, no Rio de Janeiro, e ironizou a repetição do fato no Distrito Federal, que é governado pelo petista Agnelo Queiroz. "Quando Lula foi vaiado na abertura do Pan, em 2007, o governo colocou a culpa na oposição. E agora que o evento foi na "casa" de um petista?", alfinetou.