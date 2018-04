Lula: prefeitos 'estão comendo pão que o diabo amassou'

De acordo com o presidente, hoje foi convocada uma reunião para tentar resolver o problema do repasse de verbas para as prefeituras. "Isso é culpa dessa crise, que não começou aqui, chegou por último aqui e vamos ver como sair dela", disse. "Chegando a Brasília, vou ter uma reunião com meu ministro da Fazenda e com meu ministro do Planejamento para ver isso."

No evento, acompanhado por oito ministros - entre eles a da Casa Civil, Dilma Rousseff -, nove governadores, dois vice-governadores, além vários deputados e senadores, pela primeira vez o presidente resolveu tentar colocar panos quentes na complicada relação entre PT e PMDB na Bahia. Os partidos, os dois principais de apoio tanto ao governo federal quanto ao governo estadual, estão com as relações estremecidas desde a eleição municipal à prefeitura soteropolitana do ano passado, que deu o segundo mandato ao peemedebista João Henrique Carneiro.

"Achei que você (o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, do PMDB baiano) e o (governador da Bahia, do PT) Jaques Wagner estavam brigados", brincou. "Mas no discurso, ele (Wagner) falou mais de você do que de mim. Acho, que não tem briga nenhuma, então." Geddel é apontado como possível candidato ao governo baiano na eleição do ano que vem, na qual enfrentaria o atual governador, que luta para se reeleger.