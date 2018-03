Lula precisava ter descansado mais, diz petista

O presidente do PT no Estado de São Paulo, Edinho Silva, lamentou hoje a crise de hipertensão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lhe recomendou um descanso maior. "O presidente Lula é um trator, sempre teve uma saúde excelente, mas precisava ter descansado mais durante o fim do ano passado, quando precisava de férias maiores e tirou apenas dez dias de folga", afirmou Edinho. "É o resultado de uma estafa, de sete anos de governo e ainda de uma agenda muito forte que foi intensificada nos últimos dias."

Veja também:

'Na segunda-feira ele estará pronto', diz Dilma

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Padilha diz que Lula dormiu pouco, mas acordou bem

Temporão atribui internação a excesso de trabalho

Ele está bem, mas 'muito cansado', diz médico

Para o presidente do PT paulista, o problema de saúde de Lula não prejudicará a atuação do presidente durante a campanha eleitoral deste ano. "De forma alguma haverá algum impacto; espero que ele tire uma folga maior no carnaval e retorne mais descansado", disse.

Edinho afirmou ainda que conversou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que acompanhou Lula no hospital, em Recife (PE), e ele garantiu que os exames do presidente foram "muito bons".