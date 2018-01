Lula precisa parar com seu estilo Rolando Lero, diz Alckmin O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, recorreu hoje a um famoso personagen criado pelo ator Rogério Cardoso, morto em 2003, para responder as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua gestão na área da Educação. "O presidente precisa parar com seu estilo Rolando Lero habitual, principalmente no debate da educação, que é um assunto extremamente sério", afirmou. Hoje o presidente disse que de forma premedita os governantes paulistas abandonaram o ensino público. O ataque como teve alvos Alckmin e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Com base no relatório divulgado no dia anterior pelo Tribunal de Contas da União (TCU) - e no qual as contas de Lula foram aprovadas com 30 ressalvas -, Alckmin afirmou: ?Quem não investiu o mínimo para avançar no ensino básico e no combate ao analfabetismo nos últimos dois anos foi o presidente Lula. Portanto ele é reincidente.? Por meio de nota distribuída à imprensa, Alckmin lembrou que Lula não conseguiu aprovar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), ?mas diz que é uma realidade no programa de televisão do PT?. O ex-governador de São Paulo acusou ainda Lula de ter paralisado as escolas técnicas iniciadas pelo governo anterior - do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso - e apontou que elas só foram retomadas ? às vésperas da eleição?. ?Quer demonstrar preocupação com São Paulo, mas a iniciativa privada teve de colocar recursos em parceria com o governo de São Paulo para terminar a escola técnica de Capão Bonito, pois os recursos federais nunca foram liberados?, observou Alckmin. ?O presidente Lula, que nunca sabe e nunca vê o que acontece ao seu redor, precisa se informar sobre os dados da educação pública em São Paulo?, recomendou Alckmin, em referência ao fato de o petista ter dito que apenas 18% dos estudantes universitários paulistas estão na escola pública. Alckmin aproveitou para listar parte de suas ações enquanto esteve à frente do governo paulista, por quase seis anos. Segundo Alckmin, 98,5% das crianças entre 7 e 14 estão na escola no Estado e 86,9% dos jovens entre 15 e 17 anos estão matriculados. Ele lembrou que a carga horária foi aumentada de cinco para seis horas no período diurno e de quatro para cinco no período noturno. Enquanto Lula mencionou o ProUni, Alckmin destacou que quase 50 mil universitários receberam bolsas de estudo. O ex-governador também anotou que Lula precisa ser informado sobre as vagas criadas em sua gestão nas universidades. Citou 5.500 novas vagas na USP, Unicamp e Unesp, o que representa, segundo ele, crescimento de 37% em relação a 2001.