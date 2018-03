Lula poderá passar mais uma noite em hospital

Na primeira sessão de quimioterapia, há duas semanas, o ex-presidente sentiu como efeitos colaterais fadiga, enjoo e perda de parte do paladar. A segunda etapa do tratamento costuma ser mais agressiva, o que gera efeitos colaterais mais fortes.

O ex-presidente recebe na tarde de hoje a visita do advogado e ex-deputado federal Sigmaringa Seixas. Ontem, visitaram o petista o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente da República José Alencar. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, informou que o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, também fez uma visita ao ex-presidente na tarde de ontem. O último boletim médico, divulgado na tarde de ontem pelo hospital, diz que a segunda sessão de quimioterapia ocorreu sem intercorrências e que Lula está bem.