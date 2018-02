Lula pode ter sido usado, diz jornal português

O nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sido usado pelo ex-ministro português José Sócrates, que está preso em Lisboa, para obter benefícios em negócios que estão sendo investigados pela Operação Marquês, processo que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude fiscal envolvendo o ex-chefe do governo do país europeu.

Segundo reportagem publicada anteontem pelo jornal português Observador, Sócrates usou a proximidade com Lula para obter vantagens para uma empresa na qual atuava como consultor na América Latina, a Octapharma, uma das maiores produtoras de hemoderivados do mundo.

Sócrates foi preso no ano passado sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a multinacional fechou contratos com o Ministério da Saúde do Brasil. A pasta, por sua vez, afirma que todos os contratos na área de hemoderivados foram feitos mediante licitação. O Instituto Lula diz que o ex-presidente jamais intermediou negócios entre a empresa e o governo. Segundo o jornal português, Sócrates foi o responsável por levar Lula a um evento em Portugal em 2013.