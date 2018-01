Lula planta árvore em homenagem à Constituinte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva plantou hoje uma muda de aroeira no Bosque da Constituinte, criado em outubro de 1988, perto da Praça dos Três Poderes, em homenagem ao Congresso Constituinte. O ato de hoje marcou o início de um processo de ampliação do local, que será transformado num parque multiuso, com pistas de caminhada e de ciclismo. Compareceram ao evento os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), e da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), além do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM). Cada um deles plantou uma muda de uma árvore. O governo do Distrito Federal, com apoio do governo federal, transformará o bosque em uma área de 70 mil metros quadrados. Na época da criação do bosque, foram plantadas 600 árvores, mas o local foi sendo aos poucos abandonado, e muitas morreram.