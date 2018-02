Lula: 'Pesquisa pra valer é a de dezembro de 2010' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não escondeu a satisfação com o resultado da pesquisa CNT/Sensus, que trouxe o maior índice de aprovação do governo desde janeiro de 2003, quando Lula assumiu o governo, e a melhor aprovação de seu desempenho pessoal desde dezembro de 2003. Ao descer a escada do terceiro andar do Palácio do Planalto, onde está seu gabinete, para o segundo andar, onde participa da solenidade de lançamento da Timemania, ele foi abordado por repórteres sobre o levantamento. "Pesquisa pra valer, para mim, é a de dezembro de 2010", disse o presidente sorrindo. Lula, desde que assumiu o governo em 2003, sempre evitou fazer comentários sobre pesquisas de opinião pública. Foi assim em momentos de popularidade, como agora, e de desgaste da imagem, como na crise do mensalão em 2005. A uma pergunta sobre a situação do ministro do Trabalho, Carlos Luppi, e o pedido da Comissão de Ética para demiti-lo, Lula disse que "hoje o assunto é futebol". Mas, questionado se a Timemania, loteria da Caixa Econômica Federal que beneficiará times de futebol com dívidas com a União, não é um reconhecimento a clubes que cometeram erros e a cartolas corruptos, o presidente, que já se dirigia ao salão onde ocorre a solenidade, não retornou para responder. Ele estava acompanhado de Pelé e do presidente da Confederação Brasileira Futebol, Ricardo Teixeira.