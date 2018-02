Lula permanece no Guarujá até amanhã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi visto caminhando hoje após um mergulho no mar na Praia do Monduba, dentro do Forte dos Andradas, no Guarujá (SP). Lula e a primeira-dama Marisa Letícia passam férias no local até amanhã. Barcos da Marinha impedem o acesso da imprensa e de turistas às proximidades da praia.