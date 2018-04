Lula pedirá a Obama agenda de desenvolvimento para AL O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, em Vitória, que no encontro que terá com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, antecipado para o dia 14, pedirá a ele uma agenda de desenvolvimento para a América Latina. Lula afirmou que defenderá a ampliação dessa agenda para além do combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Ele participou hoje do lançamento do Território de Paz no bairro São Pedro, na periferia da capital capixaba. O projeto reúne 29 propostas, como o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Durante o discurso, ao lado do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, Lula afirmou também que a família tem um papel importante na prevenção do envolvimento de jovens com a criminalidade. Para o presidente, "os pais têm de dar exemplo". Lula admitiu que a pobreza desestrutura famílias e citou o caso da menina pernambucana estuprada pelo padrasto, que foi submetida a um aborto dos gêmeos que esperava essa semana. Na saída do evento, Lula criticou a posição da Igreja Católica manifestada pelo arcebispo de Olinda e Recife, d. José Cardoso Sobrinho. "Como cristão e como católico, lamento profundamente que um bispo da Igreja Católica tenha um comportamento conservador como este", disse o presidente, argumentando que o que estava em jogo era a saúde da menina. "Acho que nesse aspecto a medicina está mais correta do que a Igreja e fez o que tinha de ter feito: salvar a menina." Para o presidente, a jovem precisará de um forte trabalho psicológico e, provavelmente, só se recuperará em décadas. Collor Lula voltou a comentar a conquista da Comissão de Infraestrutura do Senado pelo senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL). O presidente disse que não há ameaças ao andamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "O que ameaça o PAC é o governo não conseguir gerenciá-lo. O Collor é senador e tem todo o direito de disputar comissões." De Vitória, o presidente seguiu para Linhares, no norte capixaba, onde inaugura uma instalação de gás da Petrobras.