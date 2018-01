Lula pede 'sensatez' no caso Delúbio O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que não tem uma posição sobre o retorno de Delúbio Soares ao PT. O ex-tesoureiro do partido está afastado da sigla a aproximadamente cinco anos e pede sua refiliação - solicitação que será avaliada no próximo fim de semana pelo Diretório Nacional do PT.