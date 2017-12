Lula pede projeto para Educação a Haddad para 2° mandato O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que recebeu uma encomenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar um plano de trabalho para o segundo mandato. ?Então, é isso que vou fazer neste momento?, afirmou Haddad ao ser questionado se permaneceria, ou não, no governo. Durante a audiência pública na Comissão de Educação do Senado, o ministro disse que apresentará na quarta o pacote para educação ao presidente. "O Fundeb resolveu um problema pontual, mas o Plano de Desenvolvimento da Educação será uma política de médio e longo prazos", afirmou. Segundo Haddad, o pacote responde à inquietação de quem "tem o diagnóstico e não sabe o que fazer". O PT havia cogitado a pasta de Educação ou a de Cidades para a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy. Na reunião com o PSB, na última quinta-feira, o presidente teria dado sinais de que Educação permaneceria com Haddad, segundo líderes do partido. Já na reunião com o PP, Lula teria confirmado a permanência de Marcio Fortes em Cidades, conforme relatou o líder do PP na Câmara, Mario Negromonte.