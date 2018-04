Lula pede para base aliada evitar brigas com oposição O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos líderes da base aliada, na reunião do Conselho Político, que evitem divergências e se concentrem em votações importantes para o enfrentamento da crise financeira. A reunião, que durou mais de três horas, foi praticamente tomada pela apresentação de transparências com indicadores econômicos pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles. O presidente Lula participou apenas no final da reunião, para saudar os parlamentares e pedir empenho na aprovação da reforma tributária e do pacote da construção civil, que deverá ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos 15 dias. "Quero o pacote aprovado e funcionando. Não podemos demorar mais com isso", disse o presidente, segundo relato do deputado Rocha Loures (PMDB-PR), também presente ao encontro.