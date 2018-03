Lula pede desculpa, mas volta a citar Dilma em evento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou esta tarde que, provavelmente, cometeu uma falha ao citar o nome da ex-ministra-chefe da Casa Civil e atual candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, durante evento público, o que não é permitido pela legislação. Ao explicar-se, no entanto, o presidente voltou a repetir o erro. "É que fiquei com a obrigação moral de dizer que quem começou o trem-bala foi a companheira Dilma", disse. "Foi ela que começou, trabalhou, organizou ...", disse, durante cerimônia realizada esta tarde no Itamaraty para fechar acordos bilaterais com a União Europeia. Lula aproveitou o momento para pedir desculpas caso tenha cometido um erro político.