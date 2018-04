Lula pede cuidado aos foliões O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje aos foliões que tomem cuidado no Carnaval. Durante o programa de rádio "Café com o presidente", Lula recomendou que as pessoas dirijam devagar nas estradas e evitem bebida alcoólica. Segundo ele, as estradas melhores aumentam o apetite do motorista para correr mais. "Quem estiver ao volante tem que estar pensando em quem está do lado ou quem vem de frente, ou seja, uma outra família que vem. E aí, toda a responsabilidade, eu diria, é pouca diante da necessidade que nós temos de preservar as nossas vidas", alertou Lula.