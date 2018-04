Lula pede cautela à PF em ação para prender Arruda

Lula conversou com o novo ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e com o diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Correa, para repassar as mesmas recomendações, já que todos ainda aguardavam a decisão final do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que foi divulgada nesta tarde.

De acordo com auxiliares do presidente, Lula soube da decisão pelas agências de notícia da internet, quando estava em seu gabinete. No momento, o ministro Luiz Paulo Barreto estava chegando ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para um despacho com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente aproveitou para lhe pedir todas as informações sobre o caso.