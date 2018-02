Lula pede apoio do PMDB à reforma tributária O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje o apoio do PMDB à reforma tributária, que será encaminhada amanhã pelo governo ao Congresso. Segundo uma fonte do partido, o pedido foi feito em reunião de Lula com os ministros peemedebistas e líderes da legenda no Legislativo. Ele pediu empenho dos ministros e líderes da sigla para que a proposta de reforma possa ser aprovada ainda neste ano. Segundo essa mesma fonte, a questão dos cargos da agremiação nas estatais do Sistema Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás) não foi fechada neste encontro. Na audiência, Lula teria dito que o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, definirá as nomeações nos próximos dias. A discussão em torno dos principais cargos no Grupo Eletrobrás arrasta-se há mais de um mês. Para a presidência da estatal, o nome mais cotado é o do ex-presidente das Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) José Antônio Muniz Lopes, indicado pelo grupo político do senador José Sarney (PMDB-AP).