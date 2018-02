Lula pede ajuda das famílias para controle das bebidas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu na manhã de hoje no programa semanal Café com o Presidente a colaboração das famílias para conter o consumo de bebida alcoólica antes de dirigir. Durante a transmissão, o ministro da Justiça Tarso Genro informou também que a Polícia Rodoviária Federal manterá no feriado da Semana Santa a fiscalização do cumprimento da medida provisória que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em estabelecimentos próximos às estradas. De acordo com o presidente, a papel das famílias é determinante. "O que vai evitar mesmo é a comunhão das famílias - a mulher, o filho, o pai, ou seja, as pessoas têm que se cobrar. Uma mulher não pode entrar no carro se ela percebeu que o marido bebeu. Um filho precisa cobrar do pai que ele não pode beber. Um pai precisa dizer para o filho que ele não pode pegar o carro, encher a cara e sair fazendo corrida nas estradas. Ou seja, se houver um processo coletivo de educação sobre a responsabilidade de não beber vai ser melhor para todo mundo", declarou Lula. Genro destacou que o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, lançado recentemente, tem o objetivo de considerar a violência nas estradas como uma questão de segurança pública. O presidente Lula aproveitou para fazer um balanço positivo do feriado de carnaval, primeiro em que a medida vigorou.