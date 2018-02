Lula pede a Uribe e às Farc acordo para novas libertações O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo ao presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, e aos líderes da guerrilha de esquerda Farc para que cheguem a um acordo que permita a libertação de mais reféns sequestrados pelos rebeldes. Lula, em seu programa semanal de rádio "Café com o Presidente", disse que com a recente entrega de duas políticas, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) "estão dando um sinal de que é possível libertar mais". "Portanto, o apelo que eu faço é que o governo colombiano e o meu amigo, o presidente Uribe, mais os dirigentes das Farc se coloquem de acordo para que se possa libertar mais pessoas que estão sequestradas, algumas há cinco anos", afirmou. As Farc libertaram na semana passada as políticas Clara Rojas e Consuelo González, que estavam sendo mantidas reféns na selva há quase seis anos, numa ação humanitária liderada pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, com a Cruz Vermelha. "Eu acho que é uma questão humanitária e o Brasil continuará contribuindo para que mais sequestrados sejam libertados", disse Lula. O Brasil participou de uma fracassada missão internacional em dezembro que tinha como objetivo receber as duas políticas e o filho que Rojas teve com um guerrilheiro no cativeiro, em uma ação também promovida por Chávez. A missão fracassou porque as Farc não estavam mais com Emmanuel, de 3 anos, como se revelou posteriormente. O menino estava sob custódia do governo colombiano. As Farc têm centenas de reféns sequestrados, incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, outros políticos colombianos e três norte-americanos. (Por Julio Villaverde)